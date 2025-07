Messias repudia Lei Magnitsky contra Moraes: "Intimidação ao Judiciário"

O advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, repudiou nesta quarta-feira (30/7) o anúncio de que os Estados Unidos usariam a Lei Magnitsky para punir Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em publicação no X, Messias rechaçou as sanções econômicas dos EUA contra o Brasil e o ataque à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Para Messias, a movimentação norte-americana é uma "tentativa de intimidação ao Poder Judiciário". "A aplicação arbitrária e injustificável, pelos EUA, das sanções econômicas previstas na Lei Magnitsky contra membro da magistratura nacional, representa um grave e inaceitável ataque à soberania do nosso país", continua o AGU.

"Assim, manifesto minha integral solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes diante de medidas que atentam contra a autoridade e a independência de nossas instituições. A existência de uma Justiça independente é pilar essencial de qualquer democracia e nós, brasileiros, jamais admitiremos sofrer assédio político contra quem aqui cumpre seu dever constitucional", conclui Jorge Messias.

