Joice Hasselmann sobre sanção a Moraes: "Trump acaba de reeleger Lula"

Após anúncio de inclusão do nome de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na lista dos sancionados pela Lei Magnitsky, a ex-aliada de Jair Bolsonaro (PL) Joice Hasselmann se manifestou sobre decisão. “Acaba de reeleger Lula”, escreveu no X.

Leia também: Estados Unidos punem Alexandre de Moraes com Lei Magnitsky

Hasselmann afirmou que o presidente americano teria sido “induzido a erro brutal pela família miliciana”, referência à família Bolsonaro. A Lei Magnitsky é um mecanismo usado pelos Estados Unidos para impor sanções contra estrangeiros acusados de corrupção ou violação de direitos humanos.

Segundo nota publicada no Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, Moraes teria utilizado o cargo de juiz para censurar liberdade de expressão. "De Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados — inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro”, acusou o Secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Eleita deputada em 2020 pelo então PSL (que deu lugar ao União Brasil em fusão com o DEM), ex-partido de Bolsonaro, Joice rompeu com o ex-presidente em 2019. A ex-parlamentar também se envolveu em discussão com Carla Zambelli, presa na terça-feira (29/7) na Itália, que seguiu Bolsonaro na criação do PL.

No X, Joice também ironizou a prisão de Zambelli. “Enfim, vai pagar pelos crimes que cometeu”, escreveu na terça, no X. A parlamentar esta na Itália desde 5 de junho, após ser condenada a 10 anos de prisão por invasão hacker do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em 18 de julho, após decisão de Moraes determinar medidas cautelares contra Jair Bolsonaro, Joice publicou vídeo em que faz referência a momento dela no Congresso. “Toc toc toc, três batidinhas na porta… e aí que está do lado de fora pergunta ‘quem é?’ E a resposta é: ‘a Polícia Federal’. Fala aconteceu em 2022.