Michelle Bolsonaro transfere domicílio eleitoral para o DF

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro confirmou, nesta quarta-feira (30/7), a transferência de seu domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para o Distrito Federal. A informação foi publicada por ela em suas redes sociais, acompanhada de uma foto do novo título de eleitor e da legenda: "A boa filha retorna à sua casa. Novamente eleitora em Brasília."

Presidente do PL Mulher, Michelle é apontada como um dos nomes cotados para disputar as eleições de 2026. Com a mudança de domicílio, ela pode disputar cargos pelo Distrito Federal já no próximo pleito.

Em entrevista em 17 de julho, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a esposa seria candidata ao Senado pelo DF, com o objetivo de "equilibrar os Poderes".

Em nota, a Assessoria de Comunicação do PL Mulher também confirmou a mudança. "Seu primeiro registro foi feito na região administrativa de Ceilândia (DF), porém, por ocasião de sua mudança para o Rio de Janeiro, o seu título de eleitor foi transferido para a capital do Estado. Essa situação foi modificada e, novamente, Michelle Bolsonaro se tornou uma eleitora do Distrito Federal", diz o comunicado.