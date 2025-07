Deputada quer homenagear colega italiano que ajudou a prender Zambelli

Bonelli manteve contato frequente com autoridades locais e, no dia da prisão, repassou diretamente aos policiais o endereço onde Zambelli estava escondida - (crédito: Reprodução/Rede Sociais)

A Câmara dos Deputados vai analisar a concessão do título de cidadão honorário do Brasil ao deputado italiano Ângelo Bonelli. A proposta foi apresentada pela deputada federal Sâmia Bomfim, do PSol, como forma de reconhecimento ao papel decisivo na localização e prisão da deputada Carla Zambelli, do PL, condenada a 10 anos de reclusão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Zambelli foi detida na terça-feira (29/7), por forças de segurança italianas em Roma, após ser localizada em um apartamento próximo ao Vaticano. Segundo o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pelo STF e à inclusão na lista vermelha da Interpol.

O deputado Ângelo Bonelli, integrante do acordo político Alleanza Verdi e Sinistra (Aliança-Verde-Esquerda), teve atuação ativa no caso. Desde junho, ele pressionava o governo italiano a cooperar com o Brasil. Por meio de uma interpelação formal, cobrou respostas dos ministros italianos das Relações Exteriores, da Justiça e do Interior, exigindo a aplicação do tratado de extradição entre os dois países.

Bonelli também manteve contato frequente com autoridades locais e, no dia da prisão, repassou diretamente aos policiais o endereço onde Zambelli estava escondida, um imóvel no bairro Aurélio, em Roma. Horas depois, a ex-deputada foi presa pela Polícia Nacional da Itália

“A atuação firme e incansável de Bonelli foi fundamental para garantir que uma das principais articuladoras da tentativa de subversão da ordem democrática no Brasil respondesse por seus atos”, justificou Sâmia Bomfim no texto da proposta. Segundo ela, o gesto de conceder o título honorífico ao deputado italiano é uma forma simbólica de agradecimento por sua postura em defesa da Justiça.

Ângelo Bonelli tem 62 anos e foi eleito para o Parlamento italiano em 2022, representando a região da Emília-Romagna. É integrante da Comissão de Meio Ambiente e crítico ferrenho do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni.

