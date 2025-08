"Ninguém tem o monopólio do amor pelo Brasil", defende Luis Roberto Barroso

Abertura do segundo semestre do Judiciário foi realizada nesta sexta-feira (1º/8) com várias manifestações de apoio ao ministro Alexandre de Moraes - (crédito: ROSINEI COUTINHO/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso fez uma manifestação de apoio ao ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos através da Lei Magnistik e defendeu a soberania do país. A declaração foi dada durante a sessão de Sessão de abertura do segundo semestre do Poder Judiciário, realizada na manhã desta sexta-feira (1º/8).

"Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal”, afirmou.

O ministro também fez um resgate histórico mencionando os ataques à democracia ao longo da história do Brasil e argumentou que o julgamento da tentativa de golpe está longe da ditadura e transcorre com transparência e ampla defesa aos acusados.

Por fim, Barroso apontou que a democracia exige que as regras do processo eleitoral sejam respeitadas e frisou que não há monopólio do amor pelo Brasil "Ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. Quem ganha as eleições leva. Quem perde pode tentar ganhar nas eleições seguintes. E quem quer que ganhe precisa respeitar as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos", declarou.