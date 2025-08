Justiça mantém prisão de Carla Zambelli na Itália durante processo de extradição

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - (crédito: Lula Marques/ Agência Brasil)

A Justiça da Itália manteve a prisão de Carla Zambelli (PL-SP) durante o processo de extradição. A parlamentar passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (1º/8). As informações são do g1. Zambelli está no presídio de Rebibbia, localizado nos arredores de Roma.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na quinta-feira (31) que a Advocacia-Geral da União (AGU) tome providências para garantir a extradição da deputada Carla Zambelli (PL-SP).



Leia também: Saiba como é o presídio onde Carla Zambelli está presa na Itália

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão em regime fechado por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 4 de junho, um dia após a deputada anunciar que tinha deixado o país, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Zambelli e mandou inserir o nome dela na lista da difusão vermelha da Interpol. Mesmo com a cidadania italiana, ela foi considerada foragida. Ela foi presa na terça-feira (29/7)



Matéria em atualização*