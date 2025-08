"Lesa-pátria": Gilmar diz que Eduardo Bolsonaro "fugiu do país covardemente"

Gilmar Mendes durante sessão extraordinária de abertura do segundo semestre do Poder Judiciário - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) durante discurso na abertura do segundo semestre dos trabalhos na Corte. A fala acontece em meio a declarações de apoio ao ministro Alexandre de Moraes após a sanção da Lei Magnitsky anunciada pelo governo dos Estados Unidos nesta semana.

“Não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais — entre eles, um deputado federal que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal, num verdadeiro ato de lesa-pátria”, comentou o decano.

“Venho manifestar meu mais veemente repúdio aos recentes atos de hostilidade unilateral, que desprezam os mais básicos deveres de civilidade e respeito mútuo que devem balizar as relações entre quaisquer indivíduos e organizações”, emendou Gilmar Mendes em solidariedade a Moraes.

Tarifaço

O magistrado demonstrou ainda indignação com as sanções econômicas que estão sendo impostas ao Brasil por Donald Trump, sob a justificativa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria sendo perseguido pelo Judiciário brasileiro. Os fatos recentes, diz o ministro, “decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismo, desinformação e servilismo que vêm caracterizando sua conduta já há alguns anos”.

O filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, é alvo de um inquérito que investiga a sua atuação nos Estados Unidos para atrapalhar as investigações da trama golpista. Ele mesmo já alegou publicamente que articula com Trump sanções contra Moraes e que somente a anistia para seu pai poderia resolver a crise diplomática entre os países.

“Este Supremo Tribunal Federal não se dobra a intimidações”, finalizou o ministro Gilmar.

