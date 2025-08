Moraes acusa 'pseudo-patriotas' de ações 'covardes e traiçoeiras' contra o Brasil

09/06/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia os interrogatórios dos réus do chamado ?núcleo 1? ou ?núcleo crucial? da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. presente Ex Presidente Jair Bolsonaro - Mauro Cid - General Heleno entre Outros - E Ministro Alexandre de Moraes. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes chamou de “covardes e traiçoeiras” as ações daqueles que tentam interferir na ação penal do golpe que tramita na Corte, em conluio com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Sem citar nomes, Moraes diz que brasileiros processados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) estão tendo “diversas condutas dolosas, condizentes com uma verdadeira organização criminosa que de forma jamais anteriormente vista em nosso país age de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um estado estrangeiro”.

Moraes disse ainda que “pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional”, em referência ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está atualmente nos Estados Unidos e já declarou publicamente que articula com Trump sanções contra o Brasil em troca da anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos.

O ministro repudiou a tarifa de 50% imposta pelos EUA aos produtos brasileiros. Disse que Eduardo, sem citá-lo diretamente, já assumiu nas redes sociais a autoria pela “intermediação com o governo estrangeiro para imposição de medidas econômicas contra o próprio país, tendo como consequência um grandioso prejuízo aos nossos empresários e a possibilidade de perda de milhares de empregos de brasileiros e brasileiras”.

Para Moraes, a pressão política e social que está sendo gerada contra o judiciário e o legislativo brasileiros tem como finalidade o favorecimento de interesses pessoas, além da tentativa de coagir a Corte no julgamento do golpe. “O modus operandi golpista é o mesmo”, declarou.

O ministro acredita que as medidas que têm sido adotadas pelos golpistas são nocivas ao Brasil e que há uma "insistência dessa organização criminosa na implementação" delas, com a finalidade de criar uma grave crise econômica no Brasil, "para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes Judiciário e Legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais que já se encontram em fase de alegações finais", disse.

Lei Magnitsky

O ministro, que foi sancionado pela Lei Magnitsky esta semana, apenas a mencionou em ocasião do discurso em que citou os presidentes das duas Casas do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, a respeito de recente fala feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro.

"As recentes ameaças aos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre, de aplicação de um possível mau futuro, a Lei Magnitsky, como a mim aplicada, caso eles não façam o que se exige, é o que essa organização miliciana exige", disse o ministro.

Em entrevista a um programa no dia 25 de julho, Eduardo disse que a Lei Magnitsky poderia ser aplicada contra os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, caso eles não votem a favor de uma anistia para os envolvidos nos eventos de 8 de janeiro. "Ou a anistia será aprovada, ou todos os senhores acabarão tendo o mesmo destino de Alexandre de Moraes", comentou o parlamentar na ocasião.