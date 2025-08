Michelle chora e lamenta ausência de Bolsonaro em evento do PL

Michelle durante cerimônia do PL Mulher no Pará - (crédito: Reprodução/YouTube)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) se emocionou neste sábado (2/8), durante participação no Encontro do PL Mulher, em Marabá, no Pará. Aos gritos de “volta, Bolsonaro” da plateia, Michelle chorou ao lamentar a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), impedido de participar do evento devido a medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Com certeza, meu galego está assistindo”, disse Michelle, dirigindo-se ao público. “Esse carinho, esse calor e esse respeito é o que tem nos ajudado a conseguir estar de pé”, completou. Em outros eventos do PL Mulher, o ex-presidente costumava aparecer por vídeo, o que não foi possível desta vez por restrições judiciais.

No último mês, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou uma série de medidas contra Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com embaixadores e restrição ao uso das redes sociais. Por conta do recolhimento, ele está impedido de participar de compromissos nos fins de semana.

Além disso, Moraes reforçou que a proibição se estende à divulgação de entrevistas ou discursos de Bolsonaro em perfis de terceiros, inclusive quando os conteúdos forem previamente gravados e publicados de forma coordenada, prática que, segundo o ministro, configura tentativa de burlar a decisão judicial.