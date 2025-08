Zema, Tarcísio e outros governadores não devem ir em ato pró-Bolsonaro

Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), todos cotados como possíveis candidatos à Presidência da República em 2026, não devem participar das manifestações marcadas para este domingo (3/8) em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato, convocado por aliados de Bolsonaro em resposta às recentes medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, deve ocorrer sem a presença dos quatro governadores. Há cerca de duas semanas, Moraes impôs ao ex-presidente o uso de tornozeleira eletrônica, além de medidas como recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com embaixadores e diplomatas, e restrição ao uso de redes sociais. Em razão das medidas de recolhimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode participar de manifestações aos finais de semana.

A manifestação ocorrerá em diversas cidades do país e tem como bandeiras o desagravo a Bolsonaro e a denúncia de uma suposta perseguição do Judiciário a seus aliados. O movimento também acontece em meio ao desgaste diplomático causado pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

O principal ato acontece na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Em Belo Horizonte, bolsonaristas irão se reunir a partir das 10h, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital mineira. Nomes de peso da política mineira, como o senador Cleitinho (Republicanos), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o deputado estadual Bruno Engler (PL), além de vereadores do PL, estão confirmados no ato.

De acordo com o jornal O Globo, Zema não deve comparecer a nenhum ato. Até o momento, o governador mineiro não se pronunciou publicamente sobre o assunto. O Estado de Minas entrou em contato com sua assessoria e aguarda retorno.

Tarcísio, governador de São Paulo e nome mais alinhado a Bolsonaro entre os presidenciáveis, passará por um procedimento médico na tireoide no próprio domingo. Segundo sua assessoria, ele terá alta no mesmo dia, mas permanecerá em repouso, retomando apenas “agendas internas” na segunda-feira.

“O governador Tarcísio de Freitas realizará um procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide na tarde do próximo domingo (03), no Hospital Albert Einstein, com alta prevista para o mesmo dia. Na segunda-feira, o governador cumprirá agenda interna em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes”, diz a nota.

Já Caiado alegou compromissos previamente agendados e afirmou não considerar o momento adequado para manifestações. “De maneira nenhuma é o melhor momento (para manifestações). Acho que esse momento é de ação direta na interlocução com o governo americano. Minha preocupação agora é construir diálogo para não deixar com que meu estado seja penalizado. É momento de abrir espaço na conversa e não prejudicar empresas, nem empregos”, declarou ao Globo nessa sexta-feira (1º/8).

Ratinho Júnior, por sua vez, justificou a ausência dizendo que estará em viagem pelo interior do Paraná. A ausência do quarteto contrasta com manifestações anteriores.

Em abril, os quatro governadores estiveram ao lado de Bolsonaro em um ato realizado em São Paulo. Já em junho, apenas Tarcísio e Zema compareceram, enquanto Caiado e Ratinho não marcaram presença.