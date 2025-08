Lula diz que só disputará eleição em 2026 se tiver "100% de saúde"

Em discurso no 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), neste domingo (3/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que só será candidato à reeleição se estiver “100% de saúde”. A fala ocorreu em meio a especulações sobre a disputa presidencial de 2026 e a necessidade de preparação física e política para o pleito.

“Para ser candidato, a Janja já já sabe disso, eu preciso estar 100% de saúde. Eu, decidir ser candidato, para depois acontecer comigo o que aconteceu com o Biden, jamais. Jamais irei enganar o partido ou o povo brasileiro.”, afirmou, citando o presidente norte-americano, Joe Biden, que abandonou a corrida eleitoral nos Estados Unidos no meio da campanha.

Apesar da cautela, Lula disse estar em boa forma: “Quando eu falo que eu tenho 80, mas energia de 30, vocês podem acreditar. Hoje eu me sinto mais saudável do que quando tinha 60 ou 65 anos. Eu me cuido mais, tenho uma mulher que me cuida muito”.

Inimigos na extrema-direita



O presidente também elevou o tom contra a oposição, especialmente a que chamou de “extrema direita”. Lula comparou o cenário político atual com o período em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso liderava a oposição, classificando-o como “civilizado”. Segundo ele, agora “os caras que estão disputando são inimigos, nos tratam como inimigos”.

Em referência indireta a Jair Bolsonaro e aliados, Lula criticou a aproximação de opositores com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Tem um cara que fazia campanha abraçado na bandeira nacional, agora tá indo nos Estados Unidos se abraçar na bandeira americana para pedir pro Trump fazer taxação nos produtos brasileiros para dar anistia para o pai dele. É a excrescência da excrescência política”, declarou.

Lula também defendeu a retomada dos símbolos nacionais pelo campo progressista. “Vamos resgatar a bandeira nacional para o povo brasileiro. Vamos resgatar a camiseta da seleção brasileira para o povo brasileiro. Não é possível que fascistas, nazistas, fiquem desfilando com as cores nacionais, contando mentira e traindo a pátria. [...] Eles estão traindo o povo brasileiro. Renunciar a um mandato de deputado para ir lá ficar lambendo as botas do Trump e pedindo para ele taxar o Brasil mais alto, o máximo que puder… quem é brasileiro e quem defende este país somos nós, o povo brasileiro, e disso nós não abrimos mão”, declarou o presidente.