Datafolha: 61% rejeitam candidatos que prometem perdão a Bolsonaro e acusados de golpe

61% dos brasileiros afirma que não votaria em candidatos que prometessem anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e demais acusados de tentativa de golpe de Estado de eventuais condenações. Os dados fazem parte de pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (3/8).

O percentual aponta para uma resistência significativa dos brasileiros a propostas de anistia ou perdão para os envolvidos nos episódios que culminaram nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Segundo o levantamento, apenas 35% dos entrevistados declararam que votariam em políticos que defendessem o perdão aos acusados. Outros 4% não souberam responder à questão.

Divisão por perfil político

A pesquisa também mostra como a questão divide o eleitorado brasileiro conforme o posicionamento político. Entre os eleitores que se declaram de direita, o cenário se inverte: 58% afirmam que votariam em candidatos favoráveis ao perdão dos acusados, enquanto 39% rejeitam essa possibilidade.

Já no centro do espectro político, a rejeição à anistia é majoritária, com 63% dos entrevistados contrários a candidatos que defendam o perdão. Na esquerda, o índice de rejeição sobe para 79%. "Os números evidenciam que a questão da responsabilização pelos atos antidemocráticos de janeiro de 2023 permanece como um divisor de águas no cenário político nacional", avalia o instituto de pesquisa.

Metodologia

A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 30 e 31 de julho, com 2.008 pessoas em 113 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.