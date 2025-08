Casa Civil nega que PGR tenha atribuído crime ao ministro Rui Costa

A Casa Civil negou nesta segunda-feira (4/8) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) tenha atribuído a prática de crimes ao titular da pasta, Rui Costa, em inquérito que investiga a compra de respiradores durante o mandato do agora ministro como governador da Bahia.

Segundo o órgão, a representação enviada pela PGR ao Supremo Tribunal Federal (STF) não apresenta novos elementos acusatórios e nem pede a responsabilização do ministro. O documento foi revelado em matéria publicada hoje pelo jornal Estadão.

“É mentirosa a informação de que o Procurador Geral da República, Paulo Gonet, tenha atribuído qualquer tipo de prática ilegal ao ministro Rui Costa. Em sua representação ao Supremo Tribunal Federal, a PGR não apresenta nenhum novo elemento acusatório nem propõe qualquer responsabilização de Rui Costa”, disse a Casa Civil, procurada pelo Correio.

Segundo a reportagem, o Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, enviou uma representação ao STF no final de junho para que o inquérito volte a tramitar no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O caso envolve a suspeita de irregularidades em contrato para a compra de respiradores em 2020 pelo Consórcio Nordeste, em meio à pandemia da covid-19, mas os equipamentos nunca foram entregues, gerando prejuízo de R$ 48 milhões. Rui Costa é citado na investigação por ter assinado o contrato, pois presidia à época o Consórcio.

O inquérito tramitou no STJ, mas foi enviado ao STF após mudanças no entendimento sobre foro privilegiado. Desde então, não avançou.

A Casa Civil destacou ainda que a defesa de Rui Costa concorda com a tramitação do caso no STJ, e que o ministro colabora com o inquérito e quer que ele chegue a uma conclusão em breve.

“Cabe reiterar que o desejo de Rui Costa é pela maior celeridade possível no andamento do processo, razão pela qual sua defesa tem colaborado de maneira ampla e irrestrita com os órgãos de investigação e o Judiciário”, disse o ministério.

Leia a nota da Casa Civil na íntegra:

