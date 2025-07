Rui Costa acusa Eduardo e Zambelli de traição ao país

O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), acusou os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) de traírem a população brasileira "para tentar se livrar de crimes". Em entrevista à Rádio Portal do Oeste, da Bahia, nesta quarta-feira (30/7), o ministro classificou como “inadmissível” a conduta dos parlamentares, que, segundo ele, agem contra os interesses do país.

Zambelli foi presa na Itália, na terça-feira (29), após dois meses foragida. A deputada foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a cinco anos de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal, após perseguir um homem com uma pistola durante as eleições de 2022. Ela também foi sentenciada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Durante a entrevista, Costa reforçou que a prisão da deputada é resultado de ações criminosas e criticou a tentativa de fuga. “Pessoas cometeram crimes, como essa Zambelli, que agora foi presa na Itália, que saiu correndo com uma pistola na mão, atrás de um homem negro, tentando atirar no homem. Ela cometeu um crime. Responde pelo crime, fugiu para a Itália e vai ser presa”, afirmou.

O ministro também comentou a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O parlamentar tem se reunido com políticos e organizações norte-americanas para denunciar uma suposta perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro e pedir sanções contra autoridades brasileiras. Para Costa, o movimento é uma tentativa de desestabilizar o país e desviar o foco de investigações judiciais.

“É triste, é inacreditável que um parlamentar eleito pela população, que deveria representar o povo brasileiro, esteja traindo a nação, traindo o povo brasileiro, para tentar se livrar de crimes”, disse Costa. O ministro reforçou que a postura dos deputados compromete a imagem internacional do Brasil e afeta diretamente setores econômicos, como o agronegócio.

Rui concluiu afirmando que as ações de parlamentares que atuam contra os interesses do país não podem ser toleradas. “Querem prejudicar o país, prejudicar a população brasileira, prejudicar as empresas brasileiras, os produtores rurais brasileiros, para se livrar dos crimes que eles cometeram. É inadmissível isso. É incompreensível que um deputado, senadores que foram eleitos pelo povo estejam traindo a população”, disse.