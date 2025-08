Lula renova integrantes do Conselhão e inclui 131 novos membros

O presidente Lula participará amanhã (5/8) da Plenária do Conselhão, na qual os novos membros tomarão posse. O mandato tem duração de dois anos. - (crédito: EVARISTO SA/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reformulou nesta segunda-feira (4/8) os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), conhecido como o “Conselhão”, grupo formado por representantes de diversos setores da sociedade que aconselham Lula na formulação de políticas públicas.

Segundo o decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda, Lula renovou o mandato de 155 membros do Conselhão, e nomeou 131 novos membros. O petista participará na terça (5) de reunião do grupo, que também servirá como cerimônia de posse para os entrantes.

Dentre os novos integrantes estão o ex-ministro das Cidades e vice-presidente sênior da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, um dos fundadores do Sleeping Giants Brasil, Humberto Ribeiro, e a ativista indígena Txai Suruí.

Já entre integrantes que tiveram seus mandatos renovados estão o influenciador Felipe Neto, a presidente do Conselho de Administração do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano, e o padre Júlio Lancellotti.

Apresentação de resultados

Os membros do Conselhão possuem mandato de dois anos. Com a renovação prevista no decreto, os integrantes atuais ocuparão o cargo até 5 de março de 2027.

O Conselhão reúne de empresários a ativistas, com o objetivo de assessorar o presidente Lula na tomada de decisões. O grupo é coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

No encontro de amanhã, segundo a pasta, serão apresentados os resultados dos trabalhos dos conselheiros e assinados decretos, sanções e acordos de cooperação que surgiram de propostas do Conselho. Também participarão o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra da SRI, Gleisi Hoffmann.