Pedidos por anistia e impeachment de Moraes marcam ato em apoio a Bolsonaro

Apoiadores de Jair Bolsonaro realizaram protesto na frente do condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde o ex-presidente mora e terá que cumprir a prisão domiciliar, determinada na noite desta segunda-feira (4/8) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O ato, organizado pelas redes sociais, começou na Torre de TV. Os bolsonaristas realizaram um buzinaço pelo Eixo Monumental, e pretendiam seguir para a Esplanada dos Ministérios, mas a Polícia Militar do DF fechou as vias de acesso.

Os manifestantes chegaram nos arredores do condomínio por volta das 23h, mas já em número bem menor do que o registrado no começo do ato na Torre de TV. Com gritos como “Fora, Moraes” e “Mexeu com um, mexeu com todos”, os manifestantes declararam guerra aos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre.

Os bolsonaristas cobram que Hugo Motta paute o projeto de lei para anistiar todos os presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Já em relação a Davi Alcolumbre, a exigência é que o senador paute o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

O deputado federal Zucco (PL-RS) e o advogado Sebastião Coelho participaram do ato. Confira imagens da manifestação:

Prisão domiciliar decretada por Moraes

O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a decisão, que se deu no âmbito da investigação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, a detenção do antigo chefe de Estado é devida a "reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente".

A pena deve ser cumprida de forma integral no endereço residencial de Bolsonaro, onde não poderá receber visitas, salvo as de advogados e de pessoas previamente autorizadas pelo STF. Além disso, o ex-presidente está proibido de utilizar o celular e redes sociais, "diretamente ou por intermédio de terceiros", e de manter contatos com embaixadores ou quaisquer outras autoridades estrangeiras.

No domingo (3), Bolsonaro realizou uma chamada de vídeo durante uma manifestação bolsonarista. O vídeo da ligação foi publicado nas redes sociais por um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP).

No vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente aparece sentado, de bermuda, vestindo uma camisa com as cores do Brasil, com a tornozeleira eletrônica visível na perna.

Moraes descreveu o conteúdo, replicado em redes sociais dos filhos, como "material pré-fabricado" que já havia sido proibido em decisões anteriores. Se descumprir as regras da prisão domiciliar ou as outras medidas cautelares impostas nesta segunda, Bolsonaro está sujeito a "decretação imediata de prisão preventiva".

De acordo com Moraes, as condutas de Bolsonaro, entre elas a "produção de imagens", "ligações de áudio e vídeo" e a "divulgação maciça" de falas dele por apoiadores nas redes sociais, desrespeitaram e ignoraram decisões proferidas pelo STF. O descumprimento reiterado "demonstra necessidade de adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar" a repetição das faltas.