Apoiadores fazem buzinaço contra prisão domiciliar de Bolsonaro

Apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniriam na Torre de TV de Brasília, na noite desta segunda-feira (4/8), e realizaram um buzinaço em protesto contra as novas decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente.

Os bolsonaristas pretendiam dirigir até a Esplanada dos Ministérios, mas as forças de segurança do Distrito Federal fecharam as vias antes da Catedral Metropolitana de Brasília. Depois, planejaram seguir com o buzinaço até o condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, onde Bolsonaro mora e cumpre a prisão domiciliar. No entanto, a Polícia Militar fechou o acesso pela Ponte Juscelino Kubitschek.

Na Torre de TV, os bolsonaristas levaram bandeiras e camisas do Brasil. “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”, foram alguns dos gritos proferidos pelos apoiadores. Confira vídeo do ato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)