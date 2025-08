Rogério Correia pede ao STF o bloqueio das redes sociais de Nikolas Ferreira

Nikolas proferiu em ato no último domingo (3/8) frases como "o STF não está acima do Brasil", "Alexandre de Moraes vai pagar pelo que está fazendo" e "sem a toga você não é nada" - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) ajuizou nesta terça-feira (5/8) uma representação contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). No documento, é solicitada a abertura de uma investigação sobre a conduta do bolsonarista a respeito de ataques contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o bloqueio dos perfis públicos mantidos pelo deputado nas redes sociais.

O objetivo com a medida é “interromper os meios pelos quais se concretizam os ataques à integridade do processo judicial e à segurança dos ministros da Corte”, diz o documento.

De acordo com a petição, Nikolas se utiliza de seus perfis nas redes sociais como plataforma de "mobilização, intimidação e manipulação da opinião pública" contra ministros da Suprema Corte, “valendo-se da popularidade digital impulsionada a partir de métodos obscuros e do alcance de seus canais para distorcer informações e gerar hostilidade deliberada contra a jurisdição constitucional”.

O documento cita uma vídeochamada realizada no domingo (3/8) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto mostrava Bolsonaro para os manifestantes na Avenida Paulista, em São Paulo, Nikolas proferiu frases como “o STF não está acima do Brasil”, “Alexandre de Moraes vai pagar pelo que está fazendo” e “sem a toga você não é nada”.



A atitude é vista como um “gesto performático e midiático”, o que seria um “claro simbolismo de desafio e afronta institucional”, aponta o texto.

A vídeochamada foi utilizada por Moraes como justificativa para descumprimento de medida cautelar. Ela foi gravada e publicada no perfil do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) nas redes sociais. Bolsonaro, que estava proibido de utilizar as redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, teve prisão domiciliar decretada ontem (4).