Ciro Nogueira visita Bolsonaro em casa com autorização do STF

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) realizou visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), na tarde desta terça-feira (5/8), com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Essa foi a primeira visita de Bolsonaro após o anúncio da prisão domiciliar decretada na segunda-feira (4).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o senador disse que Bolsonaro “estava triste”, mas “acredita muito ainda no nosso país e em Deus”. Confira:

O senador, que é um aliado do ex-presidente, disse que está fazendo "o possível para superar esse momento difícil da nossa democracia". A prisão domiciliar teve como justificativa o descumprimento de medida cautelar.

Bolsonaro, que está proibido de utilizar as redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros, fez uma vídeo chamada no domingo (3/8) com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), enquanto este estava em manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, em São Paulo.

A ligação foi gravada e publicada nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP). A defesa do ex-presidente disse que irá recorrer da decisão no Supremo. O prazo é até 9 de agosto.