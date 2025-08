Motta faz reunião de líderes para tentar destravar impasse no Congresso

Parlamentares contrários à prisão de Bolsonaro ocupam as mesas diretoras da Câmara e do Senado desde ontem (5/8) - (crédito: Redes sociais Marcel Van Hattem/Reprodução)

A manhã desta quarta-feira (6/7) começa com expectativa no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reunirá líderes partidários para discutir o impasse criado pela oposição, que desde ontem ocupa as mesas diretoras da Câmara e do Senado em um protesto que atravessou a madrugada e deve continuar ao longo do dia.

A reunião deve debater os pedidos apresentados pelos parlamentares oposicionistas, que exigem a votação de um pacote de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro — e o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A oposição também cobra que os presidentes das duas Casas participem ativamente das negociações.

Leia também: Parlamentares passam a noite no Congresso contra prisão de Bolsonaro

Em protesto contra a decisão do STF que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro, deputados e senadores contrários ao governo passaram a ocupar as cadeiras da presidência da Câmara e do Senado, impedindo a abertura das sessões e mantendo a ocupação em sistema de revezamento.

Com fitas adesivas na boca, os parlamentares chamaram atenção para o que classificam como uma escalada de “abusos judiciais”. O gesto é também uma tentativa de forçar o Congresso a pautar os temas que consideram urgentes.

A movimentação causou a suspensão das sessões plenárias e comprometeu a agenda legislativa de retorno do recesso. A expectativa agora recai sobre a condução de Hugo Motta. Caberá a ele sinalizar se está disposto a abrir diálogo com os opositores ou manter a pauta conforme planejado antes da crise.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular