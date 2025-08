Supremo autoriza acareação entre Mauro Cid e Marcelo Câmara

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a acareação entre o tenente-coronel Mauro Cid e o coronel Marcelo Costa Câmara. A audiência será realizada na quarta-feira (13/8), às 11h30.

Na acareação, os réus na ação penal do golpe ficarão frente a frente para confrontar versões apresentadas nas audiências de interrogatório, realizadas na etapa anterior. O pedido foi feito pela defesa de Câmara.

O objetivo é confrontar a alegação do réu colaborador, Mauro Cid, de que Câmara realizava o monitoramento "perene, contínuo e consciente" de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, após as eleições de 2022.

A etapa é prevista no Código de Processo Penal. A decisão enfatiza que o réu, diferentemente das testemunhas, não tem o compromisso de dizer a verdade na acareação.

Marcelo Costa Câmara está preso preventivamente após o advogado dele, Eduardo Kuntz, divulgar supostas conversas com Cid sobre a delação. Ele foi autorizado a comparecer para a acareação presencialmente no Supremo com monitoramento eletrônico.