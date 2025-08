Moraes autoriza visita de filhos e cunhados de Bolsonaro durante prisão domiciliar

Ex-presidente Jair Bolsonaro participou, no último dia 29, ao lado de Michelle, de uma motociata com apoiadores pelas ruas de Brasília - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (6/8) a visita de filhos, cunhadas, netos e netas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está cumprindo prisão domiciliar em Brasília. Com a decisão, esses familiares não precisarão de aviso prévio ou solicitação à Corte para autorização.

"Assim, as visitas podem acontecer a qualquer momento do dia ou da noite, sem restrições, respeitando o uso de redes sociais e aparelho celular, além do contato com outras pessoas já impedidas por decisões anteriores", explicou a especialista em direito penal Hanna Gomes.

Outras pessoas que queiram visitar Bolsonaro em casa, porém, devem pedir autorização para Moraes, que é o relator do processo na Corte. Na segunda-feira (4), Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro devido ao descumprimento de medidas cautelares.

O ex-chefe do Executivo está proibido de publicar nas redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, após ter um vídeo seu publicado no perfil do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A gravação mostrava uma videochamada feita com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo.

As cautelares foram impostas a Bolsonaro em inquérito aberto no STF, que tramita em sigilo, e investiga o ex-presidente por coação no curso do processo, obstrução à justiça e ataque à soberania nacional. A defesa deve recorrer da decisão que determinou a prisão domiciliar. O prazo é até 9 de agosto.

