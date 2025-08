Fã desmaia após ser chamada ao palco por Katy Perry: "Querido Deus"

Um momento marcante na vida de qualquer fã é ser chamado para subir ao palco junto de seu artista preferido. Foi o que aconteceu com McKenna, convidada por Katy Perry para cantar com ela durante a apresentação da Lifetimes Tour em Detroit (EUA), no domingo (3/8). No entanto, antes mesmo da primeira nota de The One That Got Away, a jovem desmaiou — e a noite mágica ganhou contornos inesperados.

Em um trecho já tradicional do show, a cantora pop costuma chamar fãs da plateia para dividir os vocais da canção. McKenna foi uma das escolhidas, mas não resistiu à emoção e caiu antes de começar. Imediatamente, a equipe de Katy e os médicos da Little Caesars Arena entraram em ação.

Com a fã sendo retirada do palco nos braços dos socorristas, Katy interrompeu o show para liderar uma roda de oração, como relatou a Billboard. A artista falou ao público: “Querido Deus, nós oramos por McKenna, para que ela volte completamente, mais brilhante e melhor do que nunca. Amém.” E completou: “É tanta coisa. Às vezes você é tão corajoso e consegue subir no palco, e é avassalador. Eu entendo esse sentimento.”

A revista confirmou depois que McKenna se recuperou bem, informação compartilhada pela própria Katy durante outro momento da apresentação.

A cantora encerra em agosto a etapa norte-americana da turnê e, na sequência, segue para a América do Sul, onde fará três apresentações no Brasil: no The Town, em São Paulo; na Arena da Baixada, em Curitiba; e no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.