Tarifaço: Gleisi diz que país "não pode carregar o peso" de Bolsonaro 

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, declarou nesta quarta-feira (6/8) que a população “não pode carregar nas costas o peso” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e a obstrução da pauta do Congresso Nacional por parlamentares bolsonaristas.

De acordo com a ministra, o movimento da oposição prejudica o andamento de projetos importantes para o país, como a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

“O povo brasileiro não pode carregar nas costas o peso de Jair Bolsonaro. Primeiro, conspirou com um governo estrangeiro, fazendo o presidente dos EUA impor pesadas taxas às exportações brasileiras, comprometendo nossos empregos, empresas e a economia do Brasil em troca de pressão para sua anistia”, escreveu Gleisi em suas redes.

“Agora, seus apoiadores no Congresso Nacional, com o mesmo objetivo, impedem votações importantes para os trabalhadores e as famílias do Brasil: isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, PEC da Segurança, isenção da conta de luz pra quem consome até 80 kW, só para ficar em alguns exemplos”, emendou.

Oposição trava pauta do Congresso

A sobretaxa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump entrou hoje em vigor. Uma das justificativas dadas pelo republicano para a decisão é o julgamento de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A sanção foi articulada pelo filho do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Ontem (5), após a prisão domiciliar de Bolsonaro, parlamentares da oposição decidiram obstruir a tramitação de projetos no Congresso Nacional. Alguns também usaram mordaças em protesto a uma suposta censura por parte do Supremo.

“Este país tem Constituição, leis, poderes independentes e um povo altivo. Não pode ficar refém de Bolsonaro”, disse ainda Gleisi.

