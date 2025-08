Zambelli chama Moraes de "ditador" em carta escrita à mão da prisão

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália desde 29 de julho, divulgou nesta quarta-feira (6/8) uma carta escrita à mão na qual se pronuncia publicamente pela primeira vez desde a detenção. No texto, com data de terça-feira (5/8), a parlamentar reafirma inocência e faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem se refere como "ditador".

"Quero me pronunciar que estou sendo 'forte e corajosa', mantenho a fé e a cabeça erguida, uma consciência tranquila de alguém inocente", escreveu. Ainda na mensagem, direcionada "aos brasileiros de todo o mundo", Zambelli destaca a liberdade como "o maior presente" e afirma que "nenhum ditador nos colocará de joelhos".

A deputada está detida em território após ser incluída em uma investigação que tramita no STF por crimes de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica, em que foi condenada a 10 anos de prisão. De acordo com as investigações, Zambelli planejou e coordenou, com auxílio de um hacker, a inserção de documentos falsos no sistema do CNJ, entre eles alvarás de soltura e até um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes.

Zambelli continuará presa até definição sobre extradição, que poderá ser concluída ainda neste mês pela Justiça italiana.

Leia a carta na íntegra:

Aos brasileiros de todo o mundo,

A vida é um grande milagre, mas o maior presente para as nossas vidas é a liberdade para vivermos nossa família, seja a de sangue ou aquela que elegemos.

Quero me pronunciar que estou sendo “forte e corajosa”, mantenho a fé e a cabeça erguida, uma consciência tranquila de alguém inocente. Tenham força, fé e coragem. O Brasil é um país abençoado e nenhum ditados nos colocará de joelhos.

Amo vocês com todo meu coração! “Tudo posso naquele que me fortalece

Carla Zambelli

