Com 41 assinaturas, oposição protocola pedido de impeachment contra Moraes no Senado

Pedido é uma reação à decisão do ministro do STF que determinou prisão domiciliar de Bolsonaro; oposição agora pressiona Alcolumbre para dar andamento ao processo

Senadores da oposição anunciam o fim da obstrução no plenário após conseguirem as 41 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF - (crédito: Ascom/Izalci Lucas)
Em resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a oposição no Senado protocolou, nesta quinta-feira (7/8), um pedido de impeachment contra o magistrado. A peça reuniu as 41 assinaturas exigidas para ser apresentada formalmente. A última adesão veio do senador Laércio Oliveira (PP-SE), confirmada pela manhã.

Com o protocolo do pedido, os senadores bolsonaristas anunciaram o fim da obstrução aos trabalhos legislativos e da ocupação da Mesa Diretora do Senado. A estratégia agora será pressionar o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), a dar andamento ao processo. A decisão sobre o acolhimento cabe exclusivamente a ele.
“Estamos desobstruindo e a oposição vai participar dos debates das pautas que interessam ao Brasil, pautas que interessam a todos, para aquém das questões ideológicas”, afirmou o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), em pronunciamento no Senado. 

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 07/08/2025 11:59 / atualizado em 07/08/2025 12:00
