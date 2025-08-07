Com 41 assinaturas, oposição protocola pedido de impeachment contra Moraes no Senado

Em resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a oposição no Senado protocolou, nesta quinta-feira (7/8), um pedido de impeachment contra o magistrado. A peça reuniu as 41 assinaturas exigidas para ser apresentada formalmente. A última adesão veio do senador Laércio Oliveira (PP-SE), confirmada pela manhã.
Com o protocolo do pedido, os senadores bolsonaristas anunciaram o fim da obstrução aos trabalhos legislativos e da ocupação da Mesa Diretora do Senado. A estratégia agora será pressionar o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), a dar andamento ao processo. A decisão sobre o acolhimento cabe exclusivamente a ele.
“Estamos desobstruindo e a oposição vai participar dos debates das pautas que interessam ao Brasil, pautas que interessam a todos, para aquém das questões ideológicas”, afirmou o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), em pronunciamento no Senado.
Por Wal Lima
postado em 07/08/2025 11:59 / atualizado em 07/08/2025 12:00