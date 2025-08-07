Com 41 assinaturas, oposição protocola pedido de impeachment contra Moraes no Senado

Senadores da oposição anunciam o fim da obstrução no plenário após conseguirem as 41 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF - (crédito: Ascom/Izalci Lucas)

Em resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a oposição no Senado protocolou, nesta quinta-feira (7/8), um pedido de impeachment contra o magistrado. A peça reuniu as 41 assinaturas exigidas para ser apresentada formalmente. A última adesão veio do senador Laércio Oliveira (PP-SE), confirmada pela manhã.

