Alckmin recebe representante da Embaixada dos EUA, Gabriel Escobar

O encontro ocorreu em meio à tensão comercial e diplomática entre os dois países. Alckmin é um dos principais negociadores no tema das tarifas norte-americanas -

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, recebeu nesta quinta-feira (7/8) o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para uma reunião.

O encontro ocorreu no dia seguinte à vigência da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. O governo federal tenta negociar para que a cobrança seja suspensa, ou ao menos que mais produtos entrem na lista de exceções, que conta com cerca de 700 itens.

Procurada pelo Correio, a embaixada confirmou o encontro, mas reforçou que não divulga o conteúdo tratado em reuniões privadas. Alckmin é um dos principais negociadores atualmente com o governo americano na questão das tarifas.

O diplomata Gabriel Escobar comanda a representação diplomática dos EUA no Brasil, na ausência de um embaixador — até agora não apontado pelo governo de Donald Trump. Ele ocupa o cargo de encarregado de negócios, segundo maior posto na hierarquia.



Leia também: Itamaraty convoca encarregado de negócios dos EUA para discutir deportados

Ameaças a Moraes e aliados

A reunião ocorre ainda após a Embaixada dos Estados Unidos publicar nas redes sociais nova ameaça de sanções contra aliados do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado foi alvo de restrições financeiras baseadas na Lei Magnitsky.

“O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump”, disse a embaixada, reproduzindo fala de um integrante da diplomacia americana.

“Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto”, acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular