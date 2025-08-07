Câmara recebe encarregado de negócios da Embaixada dos EUA

Encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, depois de reunião na Câmara dos Deputados - (crédito: Israel Medeiros/CB/D.A. Press)

O segundo secretário da Câmara dos Deputados, deputado Lula da Fonte (PP-PE), recebeu o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, nesta quinta-feira (7/8). O encontro se deu na Câmara e serviu para negociar a ampliação da isenção do tarifaço do presidente Donald Trump (Republicano) a mais produtos brasileiros.

“A conversa foi extraordinária”, disse Lula da Fonte ao Correio. Ele também se disse otimista com a reunião. “(Estou) Otimista, a gente já teve algumas conquistas, algumas exceções (antes do início do tarifaço), como o suco de laranja, a celulose”, afirmou.

O foco, segundo ele, são produtos que afetam significativamente a economia de estados do Nordeste. “Houve alguns setores que foram mais afetados, como o setor de fruticultura da região do Vale do São Francisco, em Pernambuco, principalmente o setor de manga, e também o setor de açúcar na Zona da Mata da região Nordeste”, lembrou.

“A gente tratou sobre essas questões para que esses setores possam ser menos lesados pelo tarifaço”, pontuou o deputado Lula da Fonte.

Antes de se encontrar com o segundo secretário da Câmara, Gabriel Escobar conversou também com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O encontro foi confirmado pela embaixada norte-americana, mas a pauta não foi divulgada.

As reuniões se deram um dia depois do início da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.

