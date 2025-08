COP30: Câmara Municipal de Belém declara Trump "persona non grata"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi declarado "persona non grata" em Belém (PA), cidade que sediará a 30º Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), marcada para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro. A decisão foi aprovada pela Câmara Municipal de Belém, nesta quarta-feira (6/8).

A proposta foi apresentada pelo vereador Alfredo Costa (PT) e aprovada por 12 votos favoráveis, nove contrários e duas abstenções. Segundo o parlamentar, a medida tem caráter simbólico, mas representa um repúdio à política externa adotada por Trump, sobretudo após o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA.

A sobretaxa, anunciada no início de julho, entrou em vigor nesta quarta-feira. Em carta enviada ao Congresso norte-americano, Trump admitiu que a decisão de elevar as tarifas foi motivada por interesses políticos, em uma tentativa de influenciar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Trump seria convidado por Lula

Na terça-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que pretende convidar Trump para participar da COP30. Em evento no Palácio do Itamaraty, Lula afirmou que buscará conversar com o presidente norte-americano sobre a questão climática, foco principal da conferência, mas ressaltou que não pretende tratar da guerra comercial imposta pelos Estados Unidos.

"Eu não vou ligar para o Trump para comercializar, porque ele não quer falar. Vou ligar para convidá-lo para a COP, porque quero saber o que ele pensa da questão climática", disse o presidente brasileiro. "Vou ter a gentileza de ligar para ele, para o Xi Jinping, para o (Narendra) Modi. Só não vou ligar para o (Vladimir) Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Vou ligar para vários presidentes", completou.

Até o momento, não há confirmação da presença do presidente dos EUA no evento climático da ONU. No entanto, a expectativa é que Trump não compareça, já que o republicano adota postura contrária à preservação do meio ambiente.