Lula assiste 'O Agente Secreto' com elenco e direção do filme

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assistiu, na noite desta quinta-feira (7/8), ao filme O Agente Secreto, no Palácio do Alvorada, em Brasília. Antes da sessão, que contou com a participação da direção e do elenco do filme, Lula associou o prêmio do filme no Festival de Cannes com a ideia de "soberania" brasileira.

"Nós não somos secundários no planeta. O mundo é redondo, não tem primeiro nem segundo mundo. E quem duvida do Brasil, é sempre bom lembrar que ganhamos um Oscar nos Estados Unidos (com Ainda estou aqui) e um Cannes na França (com O Agente secreto)", pregou Lula.

Ator principal de O Agente Secreto, Wagner Moura acompanhou a exibição do filme. "Emocionante ter recebido a ligação do presidente quando ganhamos o Cannes. É tão bonito pensar que hoje a gente vive num país que tem Ministério da Cultura outra vez e que os artistas brasileiros, que a arte brasileira e que os brasileiros se vêm representados nos seus artistas e na sua arte. Que bom que a gente tá aqui junto para celebrar a arte. O cinema do Brasil", afirmou o baiano.

Evento privado, a exibição de O agente secreto contou com a participação do diretor do filme, Kleber Costa Filho, de atores e atrizes que participaram do longa e de ministros do governo Lula, como Margareth Menezes (Cultura), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União). Antes de começar o filme, houve uma apresentação de frevo.