Itamaraty reage a postagens dos EUA e convoca encarregado de negócios

O Ministério das Relações Exteriores convocou, nesta sexta-feira (8/8), o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para expressar “profunda indignação” diante de mensagens publicadas pelo Departamento de Estado e pela embaixada americana nas redes sociais.



Escobar foi recebido às 9h pelo embaixador Flavio Goldman, que chefia interinamente a Secretaria de Europa e América do Norte do Itamaraty. Segundo comunicado da diplomacia brasileira, o conteúdo das publicações configura “clara ingerência” em assuntos internos e traz “ameaças inaceitáveis” a autoridades do país.

O episódio ocorre dois dias após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na quarta-feira (6), os perfis oficiais do Departamento de Estado e da embaixada dos EUA acusaram o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “flagrantes violações de direitos humanos”, afirmando que ele seria “o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores”.



A publicação também citou que tais ações teriam levado à imposição de sanções contra Moraes pela chamada Lei Magnitsky, determinadas pelo ex-presidente Donald Trump. Em tom considerado hostil por autoridades brasileiras, o texto advertia que “aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas” não deveriam apoiar suas decisões, acrescentando que “a situação está sendo monitorada de perto”.

No STF, a mensagem foi interpretada como um alerta de possível extensão de sanções a outros ministros. Para o Itamaraty, a manifestação pública norte-americana rompe protocolos diplomáticos e interfere na soberania brasileira.



Gabriel Escobar está à frente da representação diplomática em Brasília desde janeiro, quando a embaixadora Elizabeth Bagley, indicada pelo então presidente Joe Biden, deixou o posto.



Desde que reassumiu a Casa Branca, Donald Trump nomeou embaixadores para 61 países ou organismos internacionais, mas ainda não indicou um novo representante para o Brasil, que segue sob comando interino.

