Moraes autoriza Bolsonaro a receber família no domingo de Dia dos Pais

Bolsonaro está com tornozeleira e não pode deixar o DF. Michelle e Tarcísio também não irão ao evento - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou Jair Bolsonaro (PL) a receber visita de familiares no Dia dos Pais, no domingo (10/8). A autorização responde a um pedido feito pela defesa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar desde segunda-feira (4/4), após descumprimento de medidas cautelares.

Na quarta-feira (6/8), o magistrado já havia permitido que filhos, noras, netos e netas possam visitar o ex-mandatário sem necessidade de aviso prévio ou pedido de autorização à Corte. De acordo com a determinação, os visitantes não podem usar celular para tirar fotos e gravar vídeos durante a visita.

Com a nova decisão, foram autorizados o sogro, a sogra, dois sobrinhos e um cunhado do ex-presidente.

Durante a semana, Bolsonaro recebeu a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A vice-governadora do DF, Celina Leão (PP-DF) também foi autorizada, mas precisou mudar a data do encontro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nos próximos dias, o réu deve receber aliados políticos. Confira as datas das próximas visitas:

Junio do Amaral (PL-MG): 11/8/2025

Marcelo Moraes (PL-RS): 12/8/2025

Renato de Araújo Corrêa (empresário): 13/8/2025

Luciano Zucco (PL-RS): 14/8/2025

Celina Leão: 15/08/2025

Domingos Sávio (PL-MG): 18/8/2025

Capitão Alden (PL-BA): 20/8/2025

Júlia Zanatta (PL-SC): 21/8/2025

Jair Bolsonaro responde a inquérito no Supremo sobre suposto envolvimento em tentativa de golpe de estado.