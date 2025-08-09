Quem são os deputados que podem ser punidos por motim no Congresso

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou na sexta-feira (8/8), uma série de representações contra 14 deputados da oposição por obstrução do plenário. Os deputados representados são acusados de quebra de decoro parlamentar.
A lista é composta pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), além do líder da oposição na Câmara, Zucco (PL-RS) e do líder do Novo na Câmara, Marcel van Hattem (Novo-RS). A deputada Bia Kicis (PL-DF) também compõem o grupo de parlamentares representados. Também foram representados os deputados:
- Nikolas Ferreira (PL-MG);
- Allan Garcês (PP-MA);
- Caroline de Toni (PL-SC);
- Marco Feliciano (PL-SP);
- Domingos Sávio (PL-MG);
- Zé Trovão (PL-SC);
- Carlos Jordy (PL-RJ);
- Marcos Pollon (PL-MS);
- Paulo Bilynskyj (PL-SP);
- Júlia Zanatta (PL-SC).
Em uma das representações, apresentada pelo deputado João Daniel (PT-SE), alega-se que os acusados agiram “de forma deliberada, coordenada e persistente” para uma “usurpação das funções constitucionais da Mesa Diretora e obstrução ilícita do funcionamento do Poder Legislativo”.
Em outra manifestação, assinada pelos líderes do PT, Lindbergh Farias (PT-RJ); da Federação PSol-Rede, Talíria Petrone (PSol-RJ); e Pedro Campos (PSB-PE), os parlamentares citam a tentativa do deputado Zé Trovão (PL-SC) de impedir a subida de Hugo Motta à cadeira da Presidência da Câmara.
Os pedidos foram encaminhados à Corregedoria Parlamentar, comandada pelo deputado Diego Coronel (PSD-BA). Ao Correio, o congressista disse que o órgão vai decidir sobre o assunto até quarta-feira (13/8). A depender da análise, os casos vão parar na Comissão de Ética, onde os parlamentares podem sofrer punições.
Israel MedeirosRepórter
Setorista no Congresso Nacional. Foi editor no Poder360, analista político e tem passagens pelo Brasil 61 e TSE. Tem especialização em macroeconomia e finanças internacionais.