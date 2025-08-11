MPDFT abre inquérito contra Bolsonaro por associar Lula a ditador sírio

Em postagem no WhatsApp, Bolsonaro teria associado o presidente Lula ao regime de Bashar al-Assad, ex-presidente da Síria, e vinculado à morte de pessoas LGBTQIA+ - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) determinou a abertura de inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por postagem nas redes que associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao regime ditatorial de Bashar al-Assad, ex-presidente da Síria.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai investigar o caso, que pode configurar crime contra a honra de Lula e outros crimes conexos, como a divulgação de notícias falsas. O caso chegou a ser remetido à Polícia Federal (PF) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), mas a PF não abriu inquérito.

O caso tem origem na 5ª Vara Criminal do Distrito Federal a partir de uma denúncia. Bolsonaro teria divulgado por meio do WhatsApp uma imagem vinculando o presidente Lula ao regime de de Bashar al-Assad, ex-presidente da Síria, associando o petista a execuções de pessoas LGBTQIA+.

Em nota, o MJSP confirmou que o pedido para abertura de inquérito foi enviado à PF no dia 7 de julho pelo titular da pasta, ministro Ricardo Lewandowski. Isso é protocolo em casos que envolvam crimes à honra do presidente da República.

A PF confirmou ao Correio que houve o pedido, mas que o inquérito não foi instaurado, já que o caso é de competência da Justiça distrital, como determinou o MPDFT.

O caso, portanto, cabe à Polícia Civil. A reportagem pediu informações à PCDF sobre o inquérito, mas não houve retorno até a última atualização da reportagem.