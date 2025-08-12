Lula afirma que Bolsonaro "não sabe o que é democracia"

Lula em entrevista ao vivo ao programa É da coisa, na Rádio BandNews, com Reinaldo Azevedo - (crédito: Reprodução/Youtube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à extrema direita durante entrevista ao programa É da Coisa, da Rádio BandNews, nesta terça-feira (12/8). Lula afirmou que Bolsonaro "não sabe o que é democracia" e que criou "um mundo à parte que não existe".

Lula comentou a relação do presidente dos EUA, Donald Trump, com Bolsonaro. "Ele pode montar um palanque para o Bolsonaro, para que seja eleito. Pode fazer campanha para quem ele quiser. Agora, o cidadão que o Trump está defendendo não soube perder, não teve sequer coragem de entregar a faixa para o presidente eleito e estava preparando um golpe, que envolveu muita coisa. Vou mandar informar o Trump de como foi essa tentativa de golpe, para que ele saiba o que estava acontecendo aqui no Brasil", declarou.

Lula comparou Bolsonaro a figuras históricas da política brasileira, afirmando que não o considera um político de direita tradicional. "De direita era o Maluf. A gente fazia disputa e perdia ou ganhava, mas era uma coisa civilizada. Esse cidadão não sabe o que é civilidade", disse.

Para o presidente, a extrema direita "raivosa" vem ganhando força ao negar fatos e explorar a insatisfação de uma sociedade "magoada até com o regime democrático”, que, segundo ele, não atendeu a todas as reivindicações da população. "As pessoas estão sendo motivadas a não acreditar mais em nada. Eu quero salvar o multilateralismo, mas também quero salvar a democracia", ressaltou.

Lula defendeu que a democracia vai além do direito ao voto, garantindo também condições de vida dignas. "Democracia é o direito de fiscalizar, trabalhar, ganhar um bom salário, ter acesso ao lazer, estudar, ter casa, carro, comer três vezes ao dia. Ela só vai ser garantida quando as pessoas estiverem vivendo com dignidade e respeito. Não vamos pedir para o povo que sente fome ser tratado com democracia", disse.

"Vamos mostrar que os democratas são diferentes da extrema direita, que a gente prefere o debate ao ódio; o livro à arma; a disputa à guerra."



