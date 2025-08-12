Lula anuncia linha de crédito de R$ 30 bi para empresas afetadas pelo tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta terça-feira (12/8), que vai assinar, nesta quarta-feira (13/8), uma medida provisória criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas brasileiras prejudicadas pelas recentes taxações impostas pelos Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante entrevista ao programa É da Coisa, da Rádio BandNews, Lula explicou que o objetivo é apoiar especialmente pequenas empresas exportadoras, como produtores de frutas, mel e outros alimentos, que têm menor capacidade de resistência diante de barreiras comerciais. "As grandes (empresas) possuem mais poder de resistência. Ninguém ficará desamparado diante das taxações do presidente Trump. Vamos cuidar dos trabalhadores dessas empresas e procurar outros mercados", afirmou.

O presidente disse que a equipe dele está elaborando uma lista de produtos que antes eram vendidos aos EUA e que poderão ser direcionados a outros países. Segundo ele, a iniciativa estará vinculada à geração de empregos e à ampliação da presença brasileira no comércio internacional.

Lula também destacou que o governo vai adotar um "padrão de briga" na Organização Mundial do Comércio (OMC), defendendo que disputas comerciais sejam resolvidas no órgão. O presidente mencionou ainda a possibilidade de estabelecer reciprocidade nas relações com os Estados Unidos, inclusive com mudanças em compras governamentais e incentivo ao conteúdo nacional.

Disse, ainda, esperar encontrar Trump para uma conversa "como dois chefes de Estado e cidadãos civilizados" e revelou ter enviado uma carta formal solicitando resposta do governo norte-americano, enquanto sua equipe mantém diálogo com autoridades dos EUA para tentar reverter os prejuízos. Além de aguardar reposta de uma outra carta enviada convidando Trump para a COP 30, realizada no Brasil.