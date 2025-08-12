Lula enviará ao Congresso nova proposta de regulamentação das redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender, nesta terça-feira (12/8), a regulamentação das redes sociais no Brasil. Em entrevista ao programa É da Coisa, da Rádio BandNews, conduzido por Reinaldo Azevedo, Lula afirmou que enviará ao Congresso Nacional uma proposta de regularização das redes sociais para combater os crimes cometidos dentro das plataformas digitais.

Segundo Lula, a proposta de regulamentação será debatida nesta quarta-feira (13/8), às 15h, em reunião no Palácio do Planalto. Ele destacou que a medida segue decisão da Suprema Corte, de junho deste ano, que determinou que empresas e plataformas digitais podem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado pelos usuários.

“Isso (a proposta) está há dois meses na Casa Civil, e amanhã estará na minha mesa para diluir as divergências entre os ministros e mandar uma proposta de regulamentação ao Congresso Nacional. O que não dá para abrir mão é não garantir tranquilidade às crianças e adolescentes nesse país, que podem ser vítimas de bullying, ataques, pedofilia, como vimos na denúncia do Felca”, disse o presidente.

"O que não dá para abrir mão é de garantir tranquilidade às crianças e adolescentes, que podem ser vítimas de bullying, de ataques e de pedofilia, como vimos na denúncia do Felca", afirmou. Segundo o presidente, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, vem conversando com mães sobre os riscos da exposição infantil na internet, alertando para o uso de algoritmos que podem ser explorados por criminosos. Além de, em viagem à China, ter tratado com o presidente Xi Jinping da necessidade de trazer representantes do TikTok ao Brasil para discutir medidas de segurança digital.

Lula também disse que a internet precisa ser um espaço para ampliar a qualidade política e intelectual do povo brasileiro, e não um terreno para a disseminação do ódio. "Você tem crimes cometidos nas redes, em plataformas que permitem que pessoas irresponsáveis, inclusive assassinos, cometam crimes contra crianças. Eles precisam ser julgados e punidos", disse.