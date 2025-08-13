Zambelli sofre mal súbito durante audiência na Itália, diz advogado

A audiência que pode definir os próximos passos da extradição de Carla Zambelli (PL-SP) à Justiça brasileira foi interrompida, nesta quarta-feira (13/8), após a ex-deputada passar mal no Tribunal de Apelações de Roma, na Itália. Segundo o advogado Fábio Pagnozzi, Zambelli teve um “mal súbito” antes mesmo do início dos trabalhos, mas “foi atendida e voltou para a audiência”.

Pagnozzi disse ao Correio que uma equipe médica foi acionada e encaminhou a parlamentar para um hospital da capital italiana. A sessão desta quarta tem caráter técnico, segundo Panozzi: “O juiz apresenta um perito médico-judicial do Estado, enquanto a defesa indica um especialista próprio para acompanhar a análise”.

O objetivo da audiência é avaliar a real condição de saúde de Zambelli antes de qualquer decisão sobre a prisão preventiva. “Provavelmente, hoje não será o dia para decidir sobre soltura, porque ainda há essa questão médica a ser definida”, explicou.

Considerada foragida pela Justiça brasileira, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por coordenar a invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023. Poucos dias após a sentença, a parlamentar deixou o Brasil e foi localizada na Itália, onde acabou presa no fim de julho, por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

A decisão sobre a extradição depende agora do governo italiano. Segundo a defesa, o trâmite está parado enquanto se aguarda o retorno do ministro da Justiça da Itália, previsto para a próxima semana, quando Roma deve retomar plenamente suas atividades administrativas.

