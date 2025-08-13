InícioPolítica
Caso Zambelli

Zambelli sofre mal súbito durante audiência na Itália, diz advogado

Defesa da deputada licenciada confirmou ao Correio que ela passou mal no Tribunal de Apelações de Roma, mas "foi atendida e voltou para a audiência"

Carla Zambelli está presa em Roma desde 29 de julho - (crédito: Lula Marques/EBC)
A audiência que pode definir os próximos passos da extradição de Carla Zambelli (PL-SP) à Justiça brasileira foi interrompida, nesta quarta-feira (13/8), após a ex-deputada passar mal no Tribunal de Apelações de Roma, na Itália. Segundo o advogado Fábio Pagnozzi, Zambelli teve um “mal súbito” antes mesmo do início dos trabalhos, mas “foi atendida e voltou para a audiência”.

Pagnozzi disse ao Correio que uma equipe médica foi acionada e encaminhou a parlamentar para um hospital da capital italiana. A sessão desta quarta tem caráter técnico, segundo Panozzi: “O juiz apresenta um perito médico-judicial do Estado, enquanto a defesa indica um especialista próprio para acompanhar a análise”.

O objetivo da audiência é avaliar a real condição de saúde de Zambelli antes de qualquer decisão sobre a prisão preventiva. “Provavelmente, hoje não será o dia para decidir sobre soltura, porque ainda há essa questão médica a ser definida”, explicou.

Considerada foragida pela Justiça brasileira, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por coordenar a invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023. Poucos dias após a sentença, a parlamentar deixou o Brasil e foi localizada na Itália, onde acabou presa no fim de julho, por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

A decisão sobre a extradição depende agora do governo italiano. Segundo a defesa, o trâmite está parado enquanto se aguarda o retorno do ministro da Justiça da Itália, previsto para a próxima semana, quando Roma deve retomar plenamente suas atividades administrativas.

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 13/08/2025 11:28 / atualizado em 13/08/2025 11:46
