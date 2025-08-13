Fachin e Moraes são eleitos para presidência do STF

Edson Fachin será o novo presidente da Corte. Alexandre de Moraes será o vice - (crédito: Secom TSE)

O Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu, nesta quarta-feira (13/8), o ministro Edson Fachin, como o novo presidente da Corte, e Alexandre de Moraes, como vice, para os próximos dois anos. A posse está prevista para 29 de setembro. A sucessão nos principais cargos segue a ordem da antiguidade. Pela tradição, a presidência é ocupada pelo integrante mais antigo que ainda não esteve no posto. O segundo mais antigo, passa a ser o vice.

Fachin recebeu 10 votos na eleição simbólica. Pela tradição, um ministro não vota em si mesmo. Moraes também recebeu 10 votos. Em nome do tribunal, o presidente, Luís Roberto Barroso, cumprimentou o eleito. “Considero, pessoalmente e institucionalmente, que é uma sorte do país poder, nesta conjuntura, ter uma pessoa com a qualidade moral e intelectual de Vossa Excelência conduzindo o tribunal”, disse.

O novo presidente da Corte agradeceu os votos de confiança dos colegas e afirmou que sua gestão continuará buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade e o diálogo. “A eleição tem um efeito simbólico. É como uma corrida de revezamento: o bastão agora chegou aqui e recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir”. "Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre aberto ao diálogo", acrescentou.

O ministro Alexandre de Moraes agradeceu a solidariedade dos pares e classificou como "honra e alegria" a oportunidade de ser vice de Fachin. O procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, também parabenizou os eleitos. "Posso dar o testemunho público da extrema dedicação ao trabalho do novo presidente quanto do vice-presidente, da ombridade, da segurança e o compromisso com os melhores valores da democracia. O Supremo continuará em ótimas mãos", afirmou.