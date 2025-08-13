InícioPolítica
Moraes recebe "advogado de Xandão" no STF e brinca sobre precisar de defesa nos EUA

Durante o encontro "Leis e Likes", ministro fez piada com humorista Mizael Silva, que se apresenta como seu defensor nas redes, em meio a tensão diplomática com os EUA

Alexandre de Moraes posa ao lado do humorista Mizael Silva, que se apresenta como "advogado de Xandão", durante evento do STF com influenciadores - (crédito: Material cedido ao Correio)
O Supremo Tribunal Federal (STF) foi palco de um encontro inusitado, nesta quarta-feira (13/8), entre o ministro Alexandre de Moraes e o humorista Mizael Silva, mais conhecido como “advogado de Xandão”. O encontro ocorreu durante o evento Leis e Likes: o papel do Judiciário e a influência digital.

Ao conhecer o advogado, o ministro aproveitou para fazer uma brincadeira e perguntou se Mizael falava inglês para defendê-lo nos Estados Unidos. “Eu estou precisando de advogado para me defender nos EUA”, brincou o ministro. O humorista garantiu que um especialista em direito Moraes já tem. 

 

Recentemente, o governo de Donald Trump aplicou a lei Magnitsky a Moraes. A punição para estrangeiros que cometeram "violações de direitos humanos" ou estão envolvidos em corrupção grave contempla o congelamento de ativos e a proibição de entrada no país.

O evento desta quarta-feira visa divulgar uma imagem positiva do STF junto a influenciadores digitais. Para aproximar o Judiciário da sociedade, o órgão convidou os criadores de conteúdo visando uma “troca direta com a magistratura sobre temas como polarização, liberdade de expressão, inteligência artificial e combate à desinformação”.

Em uma visita guiada ao STF, os convidados acompanharam uma sessão no Plenário e rodas de conversa com os ministros. Mizael até exibiu nas redes sociais um crachá que o apresentava oficialmente como “advogado de Xandão”. Segundo o Supremo, nenhum influenciador foi remunerado para participar do evento, pois o encontro tem caráter integralmente social e não há qualquer custeio das visitas por parte da Corte.

O crachá de Mizael o apresentava como "advogado de Xandão"
O crachá de Mizael o apresentava como "advogado de Xandão" (foto: Reprodução / Instagram)

 

