Motta critica Eduardo: "Interesse pessoal não pode estar acima do país'"

O presidente da Câmara, deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), expressou "total discordância" à atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. "Não podemos colocar o interesse pessoal acima do país", disse Motta nesta quinta-feira (14/8), em entrevista à GloboNews. O parlamentar disse que nem mesmo pessoas da direita e do próprio PL apoiam as atitudes de Eduardo, pois são "questões indefensáveis".

"O deputado Eduardo Bolsonaro, a quem eu respeito, poderia estar cumprindo o papel de defender a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que é amplo direito de defesa e tem que ser respeitado, isso é válido na democracia, mas quando parte para um trabalho contra o país, que prejudica empresas, nossa economia, eu não acho razoável", destacou Motta.

Em março, Eduardo Bolsonaro anunciou que passaria a morar por um período nos Estados Unidos e se licenciou do cargo de deputado federal. Ele disse que havia tomado a "decisão mais difícil" de sua vida com o objetivo de articular e pressionar o governo de Donald Trump a atuar pela anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro de 2023 em Brasília e por sanções contra o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes.

O presidente da Câmara também destacou que é necessário reconhecer a realidade do Brasil como ela é. "Dizer que estamos vivendo tempos normais seria um ato de muito otimismo", citou. "Nós temos um ambiente de instabilidade institucional, uma realidade às vezes de conflagração entre os poderes. Nós temos Bolsonaro julgado no STF e já com a decisão de prisão domicilar, e penso que isso também ajudou para que esse clima de ebulição na Casa fosse exercido pelos parlamentares que o apoiam. Nós temos um ambiente internacional também de muito instabilidade diante das decisões de Trump", acrescentou.



