OPINIÃO PÚBLICA

Maioria é contra anistia aos envolvidos no 8/1, aponta Atlas Bloomberg

A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu 2.447 pessoas entre 3 e 6 de agosto, por recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais, tanto para cima quanto para baixo

Depredação no Congresso um dia depois dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)
Depredação no Congresso um dia depois dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A.Press)

A maioria dos brasileiros é contra a proposta de anistia aos envolvidos nos atentados na Praça dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro de 2023. É o que aponta a pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (14/8). Segundo o instituto, foram detectadas pequenas oscilações em relação ao capturado na medição anterior: o número daqueles que se opõem à medida cresceu 0,8 ponto percentual desde março, enquanto os favoráveis caiu 0,9 ponto percentual.

De acordo com a pesquisa Atlas Bloomberg, 51,2% dos entrevistados são contra o perdão aos crimes praticados nos atos golpistas contra 46,9% que se mostram favoráveis. O levantamento também mostrou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é o que tem a imagem mais positiva entre os 11 integrantes da Corte.

A pesquisa quis saber dos entrevistados se eles são favoráveis a uma anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro
A pesquisa quis saber dos entrevistados se eles são favoráveis a uma anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro (foto: Reprodução)

Para 50% dos entrevistados, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi o responsável pela invasão das sedes dos Três Poderes. Já 48,8% culpam o ex-presidente e 1,2% não sabe responder.

Segundo a pesquisa, 51,1% dos entrevistados consideram que não foram adequadas as punições aos manifestantes que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF. Já 35,3% avaliam como adequadas e outros 11,6% dizem que foram insuficientes — 2% não sabem responder.

A pesquisa Atlas Bloomberg ouviu 2.447 pessoas entre 3 e 6 de agosto, por recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais, tanto para cima quanto para baixo. O nível de confiança é de 95% — o que significa que, a cada 100 vezes, o mesmo resultado será obtido em 95 dentro da margem de erro da pesquisa.

A metodologia Atlas RDR é feita seguinte forma: os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs).

Por Roberto Fonseca
postado em 14/08/2025 11:11 / atualizado em 14/08/2025 11:19
