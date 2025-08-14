Em Pernambuco, Lula diz que educação não é gasto, mas "investimento de qualidade"

A declaração foi feita durante inauguração da nova fábrica de hemoderivados da Hemobrás, no município pernambucano de Goiana - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (14/8) que investir em educação não pode ser tratado como gasto, mas como “investimento de qualidade”, fundamental para o desenvolvimento nacional. A declaração foi feita durante inauguração da nova fábrica de hemoderivados da Hemobrás, no município pernambucano de Goiana.

"Investir em educação não pode ser tratado no orçamento como se fosse gasto. Tem que ser tratado com investimento de qualidade, porque a educação é a base do nosso desenvolvimento", destacou o petista.

O chefe do Executivo ressaltou que governar exige “a arte de tomar decisão” e que essa escolha define “de que lado da sociedade” um líder está. “Se é para todos ou para quem já tem. Ou para uma grande parte da sociedade que sempre foi tratada como invisível”, comentou.

Desigualdade



O presidente fez ainda um resgate histórico da desigualdade regional no país, questionando o abandono secular do Nordeste. “Nunca consegui entender por que todas as pesquisas mostravam que o Nordeste era o local com mais analfabetos, mais crianças desnutridas, mais mortalidade infantil, e com menos mestres e doutores nas universidades”, apontou.



Leia também: As medidas do governo Lula para proteger economia do tarifaço de Trump

Segundo Lula, o histórico de concentração de recursos no Sul e no Sudeste remonta à transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. “Quase tudo neste país começou a ser transferido para essas regiões, e as pessoas esqueceram do peso extraordinário que o Nordeste tinha na época da cana de açúcar”, frisou.

O petista também lembrou que, ao assumir a Presidência pela primeira vez, em 2003, tinha como prioridade acabar com a fome no Brasil. “Não é explicável para a humanidade que um país com a capacidade de produzir alimentos, como o Brasil, tivesse 54 milhões de pessoas que iam dormir sem jantar”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular