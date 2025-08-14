Segundo o Datafolha, 51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi decretada em 4 de agosto. A medida foi tomada diante do descumprimento de medidas cautelares já impostas pelo STF - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é aprovada por 51% dos brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (14/8). O levantamento também aponta que 53% dos entrevistados consideram que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está agindo dentro da lei.

Outros 42% discordam da prisão domiciliar de Bolsonaro e 39% acreditam que Moraes "persegue" o ex-presidente por questões políticas. Além disso, para 43%, o Poder Judiciário trata Bolsonaro pior do que outros políticos, enquanto 37% consideram que o faz de forma igual. Outros 13% veem a Justiça tratando o ex-presidente melhor que seus pares, e 7% não opinaram.



A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com mais de 16 anos em 113 municípios, entre segunda-feira (11/8) e terça-feira (12/8). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi decretada em 4 de agosto. A medida foi tomada diante do descumprimento de medidas cautelares já impostas pelo STF. A prisão está sendo cumprida na residência de Bolsonaro, em Brasília. Ele não pode receber visitas, a não ser de seus advogados e outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. O ex-presidente também está proibido de usar aparelho celular, diretamente ou por meio de terceiros.

“Não há dúvida de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeria no Poder Judiciário Brasileiro”, disse Moraes ao decretar a prisão.

Bolsonaro responde pelo crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular