Marina anuncia ação contra preços altos de hospedagem na COP30

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o governo federal atua para reverter os preços abusivos de hospedagens em Belém, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para 10 a 21 de novembro. A preocupação é garantir que a cidade possa receber tanto delegações internacionais quanto o público geral sem prejuízos financeiros para os visitantes.
Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, que reúne representantes da imprensa de diferentes regiões do país, Marina disse que a participação de delegações de países vulneráveis já está assegurada. Segundo ela, a Casa Civil criou uma secretaria extraordinária para coordenar a logística do evento, em parceria com o governo do Pará, com foco na organização de hospedagem, transporte e infraestrutura.
A ministra ressaltou que há leitos disponíveis na cidade, mas que os valores cobrados pelas diárias subiram “além do razoável”. O levantamento foi feito por um grupo de trabalho que acompanha a preparação da COP30.
“Há esforço muito grande para que os preços se tornem compatíveis e justos. Não se pode ter aumento no volume que foi registrado. É sobre isso que o governo federal e o governo do Pará estão trabalhando intensamente”, afirmou Marina.
