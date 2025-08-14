Lula diz que Trump fez "insensatez com o Brasil" e defende relação com Cuba

"O Trump fez uma insensatez com o Brasil porque nós somos parceiros americanos há 201 anos. Não é de hoje, são 201 anos de relação diplomática", destacou o petista - (crédito: Seth Wenig/AFP e Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas sanções e tarifas impostas ao Brasil, durante inauguração da nova fábrica de hemoderivados da Hemobrás, em Goiana (PE), nesta quinta-feira (14/8).

“O Trump fez uma insensatez com o Brasil porque nós somos parceiros americanos há 201 anos. Não é de hoje, são 201 anos de relação diplomática”, argumentou o petista.

Ainda segundo Lula, a justificativa apresentada por Washington para aumentar tarifas sobre produtos brasileiros é “mentirosa”.

O presidente lembrou que o governo norte-americano alegou que o deficit comercial dos EUA exigia a elevação das taxas. “Ou seja, a gente lucrava com o nosso comércio, que eles ganhavam menos e a gente mais, o que é uma mentira”, destacou, ressaltando que o anúncio foi feito por meio de uma carta publicada no portal de Trump, e não enviada diretamente ao Palácio do Planalto.

Vistos revogados

A declaração ocorre em meio a um novo atrito diplomático: ontem (13), os Estados Unidos revogaram vistos e impuseram restrições de entrada a funcionários do governo brasileiro e ex-integrantes da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) ligados ao programa Mais Médicos. A medida, assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio, foi justificada como uma punição à “cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano” no âmbito do programa.

Lula minimizou o impacto das restrições e recomendou que não haja preocupação. “O mundo é muito grande, o Brasil tem 8 milhões e meio de km². Você tem lugar para andar no Brasil para caramba”, comentou.

O presidente também defendeu a relação histórica do país com Cuba. “É importante eles saberem que a nossa relação com Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos e hoje está passando necessidade. Os Estados Unidos fizeram uma guerra e perderam; aceite que perdeu e deixe os cubanos viverem em paz”, declarou.

