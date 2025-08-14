Trump chama o Brasil de "péssimo parceiro comercial" e defende Bolsonaro

Donald Trump (foto) disse que o Brasil é um dos piores países do mundo para fazer negócios - (crédito: AFP)

O presidente Donald Trump voltou a criticar o Brasil nesta quinta-feira (14/8). Durante uma fala a jornalistas na Casa Branca, afirmou que o país é um “péssimo parceiro comercial” e que tratou os Estados Unidos “muito mal”.

“O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. Como vocês sabem, eles nos cobram tarifas enormes, muito maiores do que as que cobramos e basicamente nem estávamos cobrando nada”, disse o republicano.

“Eles nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos e muitos anos, um dos piores. Um dos piores países da Terra para isso. Eles cobram tarifas enormes e eles tornaram muito difícil fazer qualquer coisa. Agora eles estão sendo cobrados em 50% (nas tarifas), não estão felizes, mas é como a coisa funciona”, argumentou o presidente norte-americano.

As falas se dão menos de 10 dias depois de o tarifaço imposto por Trump aos produtos brasileiros entrar em vigor. O governo do presidente de Luiz Inácio Lula da Silva assinou na quarta-feira (13), uma medida provisória como parte de um plano, intitulado Brasil Soberano, para diminuir os prejuízos aos produtores brasileiros.

Por hora, Lula disse que não pretende responder aos Estados Unidos com a mesma moeda, embora o Congresso já tenha aprovado uma lei — a Lei de Reciprocidade Econômica — que permite ao governo brasileiro sobretaxar de volta os produtos norte-americanos.

“A gente vai continuar teimando em negociação. Porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Se tiver mais coisas, nós vamos fazer para os trabalhadores. Porque nesse país, a gente aprendeu que ninguém larga a mão de ninguém. A única coisa que precisamos exigir é que a soberania é intocável”, disse o petista ontem.

Defesa de Bolsonaro

Nesta quinta, Donald Trump voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao criticar o Brasil. O presidente disse que considera Bolsonaro um “homem honesto”, mas não entrou em detalhes.

“E o Brasil tem algumas leis acontecendo, quando eles pegam um presidente e o colocam na prisão, ou estão tentando prendê-lo. Eu vou dizer a vocês: eu sou muito bom com as pessoas, e eu acho que ele é um homem honesto”, pontuou Trump.

“Acho que o que eles fizeram, é uma execução política que estão tentando fazer com Bolsonaro. Acho que é terrível”, completou o norte-americano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular