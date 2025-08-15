InícioPolítica
Eduardo encontra secretário do Tesouro dos EUA após reunião com Haddad ser cancelada

Filho de Bolsonaro publicou foto da reunião, que segundo ele teria ocorrido em 13 de agosto — dia em que estava marcado o encontro com Haddad

Paulo Figueiredo, Scott Bessent e Eduardo Bolsonaro após reunião nos EUA - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (15/8), que teve um encontro com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. 

Segundo o parlamentar licenciado, o encontro teria ocorrido na última quarta-feira (13), mesma data em que o representante dos EUA teria uma uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi cancelada horas antes do horário marcado

Na publicação, Eduardo exibe uma foto ao lado de Bessent e do jornalista bolsonarista Paulo Figueiredo. "É uma oportunidade única poder conversar sobre o Brasil e a América com alguém tão preparado", escreveu.

Eduardo agradeceu o secretário pela “receptividade e prestatividade”. “Que os laços de amizade entre o Brasil e os EUA se fortaleçam ainda mais”, escreveu. Confira a publicação: 

Reunião com o governo brasileiro foi cancelada 

Na quarta-feira, Haddad teria uma reunião com Bessent, marcada após semanas de articulação diplomática, para tratar do tarifaço dos EUA contra os produtos brasileiros. Os assessores do norte-americano já haviam até enviado o link para a reunião por meio do aplicativo Zoom. No entanto, horas antes do encontro, informaram o cancelamento. 

Em entrevista ao Estúdio I, da Globo News, Haddad disse que o cancelamento ocorreu por atuação da direita. "A militância antidiplomática tomou conhecimento e agiu junto a alguns assessores", disse.

"Aqui há uma força política que tem expressão na vida pública que está fazendo uma espécie de antidiplomacia a cada ação diplomática do governo. Recebemos essa informação dois dias depois do anúncio que eu fiz, em que o Eduardo publicamente deu uma entrevista que ia procurar inibir esse tipo de contato entre os dois governos", informou o ministro da Fazenda. 

A reunião, que tinha como objetivo tentar articular um encerramento na cobrança da taxa de 50% sobre produtos brasileiros vendidos para os EUA, não foi remarcada. "Tentamos junto à assessoria do Secretário do Tesouro remarcar a reunião, mas logo percebemos que não era o caso", explicou Haddad. 

Eduardo Bolsonaro mudou-se para os Estados Unidos em fevereiro deste ano para articular contra a condenação do pai dele, Jair Bolsonaro, no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. O parlamentar licenciado tem aliados na Casa Branca, e diz ter trabalhado por sanções como a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Pedro Grigori

Subeditor do Correio Braziliense

Trabalhou por quatro anos com reportagens investigativas de política e meio ambiente na Agência Pública. Ganhador do Prêmio CNT de Jornalismo em 2018 e 2023, e com menções honrosas no Prêmio da OMS/ICFJ, Prêmio Caesari, Prêmio de Direitos Humanos e CNH In

Por Pedro Grigori
postado em 15/08/2025 18:11 / atualizado em 15/08/2025 18:13
