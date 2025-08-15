InícioPolítica
Congresso

Motta envia ao Conselho de Ética pedidos de cassação contra Eduardo Bolsonaro

Representações de PT e PSol acusam filho de Bolsonaro de agir contra o país ao apoiar tarifas de Trump e sanções a Alexandre de Moraes

Os documentos acusam o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de quebra de decoro parlamentar - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Os documentos acusam o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de quebra de decoro parlamentar - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou, nesta sexta-feira (15/8), quatro representações contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Três pedidos foram apresentados pela bancada do PT e um pelo PSol. As ações estavam paradas na Mesa Diretora e aguardavam despacho da presidência da Casa.

Os documentos acusam o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de quebra de decoro parlamentar, sob a alegação de que ele teria atuado contra os interesses do Brasil ao defender, nos Estados Unidos, tarifas de 50% impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, além de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma das representações, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), afirma que não se trata apenas de ausência física do parlamentar, mas de “uso político do mandato a partir do exterior para atacar a democracia e a soberania nacional, com grave prejuízo à imagem do Parlamento e aos cofres públicos”. O petista argumenta que a Mesa tem o dever de “impedir a malversação de recursos públicos e proteger o erário, com fundamento nos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência (artigo 37 da Constituição)”.

Ontem (14), Motta já havia classificado a decisão de Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos atuando contra o país como “incompatível com o exercício parlamentar”. Segundo o presidente da Câmara, o deputado tem o direito de se posicionar contra o julgamento de seu pai no STF, “desde que não atue contra o Brasil para prejudicar empresas e a economia”.

O parlamentar paraibano também descartou qualquer mudança no Regimento Interno para permitir que Eduardo exerça o mandato remotamente.

Tramitação

Com o envio das representações, caberá ao Conselho de Ética receber e analisar os pedidos. O colegiado se reunirá para instaurar o processo e sortear três nomes, dos quais o presidente, deputado Fábio Schiochet (União Brasil-SC), escolherá um para relatar o caso.

Após a notificação, Eduardo Bolsonaro terá prazo para apresentar sua defesa prévia, antes do início da fase de instrução processual.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 15/08/2025 14:36 / atualizado em 15/08/2025 14:44
x