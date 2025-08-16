Michelle chama Lula de 'pinguço' e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A ex-primeira dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai voltar à Presidência, apesar de estar em prisão domiciliar e inelegível. - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A ex-primeira dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "pinguço" em um discurso no Rio Grande do Norte e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai voltar à Presidência, apesar de estar em prisão domiciliar e inelegível.

Michelle participou do encerramento de um seminário do PL em Natal, neste sábado, 16, e foi apresentada como uma das estrelas do evento, fazendo o último discurso, ao lado de lideranças do partido, como o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).

O PL tenta ampliar o espaço no Nordeste, historicamente mais simpático a Lula, para eleger mais parlamentares, governadores e angariar votos para uma candidatura presidencial que ainda não está definida. Michelle é apontada como uma possível candidata, na ausência de Bolsonaro na eleição, mas evita se colocar como postulante ao cargo.

Há duas semanas, uma pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg mostrou que Lula tem 48,5% das intenções de voto para a Presidência em 2026, em um cenário com Michelle como candidata, que aparece com 29,7%. No discurso, ela direcionou as críticas ao governo Lula, classificando a gestão petista como uma "união de criminosos, de corruptos, para destruir a nossa nação."

"Um homem que corta um BPC, um homem que tira comida do prato, um homem que por maldade para o fornecimento de água para depois dizer: Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como salvador para trazer água para o povo", disse a ex-primeira-dama. "Mentirosos, cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso que ele é."

Ao falar do BPC (Benefício de Prestação Continuada), Michelle fez referência ao projeto do governo Lula que limitava o acesso ao benefício, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O Congresso afrouxou o projeto.

Enquanto Michelle discursava, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília. Neste sábado, 16, ele saiu de cada para realizar exames médicos em um hospital na capital federal. "Meu marido gostaria de estar aqui, não pode, por estar em prisão domiciliar, o que nos entristece muito. Eu falo que ele foi tirado da tomada", afirmou Michelle. "Para a presidência tem nome e sobrenome: é Jair Messias Bolsonaro. Ele vai voltar, ele vai voltar. A justiça vai ser feita."